Как понять, что вы отравились икрой

Как понять, что вы отравились икройИ не только ей
Марат Зайнуллин перечислил следующие симптомы отравления некачественной икрой (и не только) – тошнота, дискомфорт, могут появиться боли в животе. Это если вам повезло, и отравления не такое серьезное. В худшем случае у вас может наступить рвота и диарея.
Врач объясняет это тем, что ваш организм пытается избавиться от токсинов, от вредных веществ, которые образуются в организме при поступлении какого-то испорченного продукта.
Однако на этом все не закончится.
В тяжелых случаях возникает … гиповолемический шок, когда организм полностью обезвожен вследствие диареи и рвоты, тогда уже требуется не просто лечение в домашних условиях, а целый ряд мероприятий … вплоть до реанимационных.
При первых симптомах отравления, врач советует начать лечение как можно быстрее. “Самый эффективный способ – большой объем жидкости и промывание желудка. Также можно вызвать рвоту” , – подытожил врач.
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