Как понять, что вы отравились икрой

Марат Зайнуллин перечислил следующие симптомы отравления некачественной икрой (и не только) – тошнота, дискомфорт, могут появиться боли в животе. Это если вам повезло, и отравления не такое серьезное. В худшем случае у вас может наступить рвота и диарея.

Врач объясняет это тем, что ваш организм пытается избавиться от токсинов, от вредных веществ, которые образуются в организме при поступлении какого-то испорченного продукта.

Однако на этом все не закончится.