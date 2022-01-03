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Как понять, что вы отравились икрой

И не только ей
Отравление красной икрой, как, впрочем, и любым другим продуктом, может привести к серьезным последствиям. Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, как можно этого избежать.
Как понять, что вы отравились икрой

Марат Зайнуллин перечислил следующие симптомы отравления некачественной икрой (и не только) – тошнота, дискомфорт, могут появиться боли в животе. Это если вам повезло, и отравления не такое серьезное. В худшем случае у вас может наступить рвота и диарея.

Врач объясняет это тем, что ваш организм пытается избавиться от токсинов, от вредных веществ, которые образуются в организме при поступлении какого-то испорченного продукта.

Однако на этом все не закончится.

В тяжелых случаях возникает … гиповолемический шок, когда организм полностью обезвожен вследствие диареи и рвоты, тогда уже требуется не просто лечение в домашних условиях, а целый ряд мероприятий … вплоть до реанимационных.

Марат Зайнуллин
Врач-гастроэнтеролог

При первых симптомах отравления, врач советует начать лечение как можно быстрее. “Самый эффективный способ – большой объем жидкости и промывание желудка. Также можно вызвать рвоту” , – подытожил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Радио “Спутник”
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