Как понять, что вы заболели гриппом, без замера температуры

О том, что человек заболел гриппом можно понять даже без замера температуры тела. Это боль в животе, в связке с общим недомоганием, слабостью.

Также Крючков отметил, что распознать грипп можно и по стандартным ранним симптомам — повышению температуры, боли в мышцах, ознобу. Другие симптомы проявляются уже после стандартных.

«Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры с какими-то другими проявлениями, например, общей слабостью и резким недомоганием. Болит и крутит живот», — объяснил врач.

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