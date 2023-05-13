Как понять по самочувствию, что у вас лопнул кровяной сосуд

По словам невролога, маленькие аневризмы, как правило, не требуют врачебной помощи, а большие — до 20-22 мм — необходимо оперировать. Если аневризма растёт или происходит разрыв, человек может почувствовать резкую тошноту, рвоту, выраженную головную боль. Один из важных симптомов, на который следует обратить внимание — глазодвигательные расстройства.

Аневризма опасна тем, что разрыв может произойти в любой момент, при повышении давления или по иным причинам. Предрасположенность выражена в силу генетики, на фоне алкоголизма и наркомании. Летальность высокая — до 40% случаев.