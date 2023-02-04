Фитнес и здоровье
02:33, 04 февраля 2023
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Как понять по симптомам, что вы подхватили «Кракен» — новый штамм коронавируса

Врач также рассказала об особенностях этого подвида

Врач-терапевт медицинского центра «Андреевские больницы – Неболит» Елена Быстрова рассказала о симптоматике подвида омикрон-штамма «Кракен».

Как понять по симптомам, что вы подхватили «Кракен» — новый штамм коронавируса

Фото: Unsplash.com

Она предупредила, что этот вариант коронавируса более заразен и быстрее распространяется среди людей. При этом протекает болезнь не так тяжело.

Основные симптомы следующие: ломота тела, повышение температуры, слабость, астенизация, сухой кашель, заложенность носа и боль в горле.

Также врач рассказала об особенностях «Кракена».

Особенностью является то, что он изменил свой С-белок, который подстроился уже под штамм «омикрон», то есть стал нечувствительным к антителам, которые выработались к «омикрону». Однако наличие вакцинации в любом случае лучше, чем ее отсутствие.

Елена Быстрова
Врач-терапевт

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