Как портит здоровье купание в жару в фонтане

В жаркую погоду купаться нельзя из-за возможной остановки дыхания. На фоне резкого перепада температур погружение в холодную воду фонтана может спровоцировать скачок давления, также может произойти рефлекторное сокращение мышц и, как следствие, остановка дыхания.

Тяжельников подчеркнул, что необходимо помнить об опасности употребления алкоголя при купании в фонтане. Когда человек выпивает, у него ещё больше увеличивается температура тела и поднимается давление, к тому же снижается концентрация внимания и нарушается координация.

Купаться в фонтане нельзя и по причине того, что это инженерное сооружение, неприспособленное для купания. В фонтане можно всерьёз травмироваться об трубы.

«Кроме того, человек может простудиться, есть риск спазма сосудов или скачка артериального давления. От этого можно потерять сознание, что особенно опасно в воде. Также при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания», — предупредил специалист.

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