Как правильно хранить блины: зависит от того, с начинкой они или без

Как правильно хранить блины: зависит от того, с начинкой они или безВажен и состав блинов
Эксперт по здоровому образу жизни, основательница международного ЗОЖ-проекта «На соках» Екатерина Вохмянина рассказала о способах хранения приготовленных блинов.
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По её словам, способ хранения блинов зависит как от их состава, так и от наличия начинки. Если блины начинены мясом (фаршем), их нужно съесть в течение 24 часов, даже при условии хранения в холодильнике. Это же касается и блинов с творогом: и мясо, и творог — скоропортящиеся продукты.
Эксперт посоветовала хранить блины с любыми начинками в стеклянной ёмкости под плотно прилегающей крышкой, чтобы они не впитывали посторонние запахи.
Исходя из состава блинов, хранить их можно по-разному. Если это блины на молоке и кружевные блинчики на воде, то хранить их следует стопкой, предварительно смазав каждый блинчик сливочным маслом и укрыв всю стопку пищевой плёнкой. Разумеется, хранить нужно в холодильнике.
Если же вы хотите запастись блинами на несколько дней вперёд, тогда их нужно заморозить. Срок годности блинчиков как с начинкой из мяса, так и без неё в таком случае увеличивается до 30 дней. Хранить их в морозильной камере нужно в специальных герметичных пакетах. А вот блинчики со сладкими начинками, а также с грибами и картофелем сохраняют свои свойства в морозилке в течение двух-четырёх месяцев.
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