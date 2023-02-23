Как правильно хранить блины: зависит от того, с начинкой они или без

По её словам, способ хранения блинов зависит как от их состава, так и от наличия начинки. Если блины начинены мясом (фаршем), их нужно съесть в течение 24 часов, даже при условии хранения в холодильнике. Это же касается и блинов с творогом: и мясо, и творог — скоропортящиеся продукты.

Эксперт посоветовала хранить блины с любыми начинками в стеклянной ёмкости под плотно прилегающей крышкой, чтобы они не впитывали посторонние запахи.

Исходя из состава блинов, хранить их можно по-разному. Если это блины на молоке и кружевные блинчики на воде, то хранить их следует стопкой, предварительно смазав каждый блинчик сливочным маслом и укрыв всю стопку пищевой плёнкой. Разумеется, хранить нужно в холодильнике.