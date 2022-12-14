Как правильно употреблять в еду семена льна, чтобы не испортить здоровье

Как правильно употреблять в еду семена льна, чтобы не испортить здоровьеРассказала терапевт
Врач-терапевт Евгения Иванова рассказала о том, что, несмотря на всю пользу семян льна, этот продукт может всерьёз повлиять на здоровье. Семена льна необходимо правильно принимать.
Фото: Prevention.com
Врач объяснила, что семена льна нужно готовить в эмалированной посуде. Их нужно залить горячей кипячёной водой и перемешивать в течение 15 минут, а затем процедить. Принимать можно и оставшееся сырьё.
Если семена правильно приготовлены, они обладают обволакивающим, отхаркивающим и противовоспалительным действием. А семена, набухшие в воде, оказывают мягкий слабительный эффект.
Но если семена льна принимать долго, да ещё и в крупных дозах, это может привести к кишечной непроходимости.
Также врач рассказала, при каких болезнях семена льна противопоказаны.
«Однако семена льна противопоказаны при наличии диареи, острого холецистита или обострения хронического холецистита, признаках желудочно-кишечного кровотечения, непроходимости кишечника, гормонозависимых опухолях», — отметила специалист.
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