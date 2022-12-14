Как правильно употреблять в еду семена льна, чтобы не испортить здоровье

Врач объяснила, что семена льна нужно готовить в эмалированной посуде. Их нужно залить горячей кипячёной водой и перемешивать в течение 15 минут, а затем процедить. Принимать можно и оставшееся сырьё.

Если семена правильно приготовлены, они обладают обволакивающим, отхаркивающим и противовоспалительным действием. А семена, набухшие в воде, оказывают мягкий слабительный эффект.

Но если семена льна принимать долго, да ещё и в крупных дозах, это может привести к кишечной непроходимости.

Также врач рассказала, при каких болезнях семена льна противопоказаны.

«Однако семена льна противопоказаны при наличии диареи, острого холецистита или обострения хронического холецистита, признаках желудочно-кишечного кровотечения, непроходимости кишечника, гормонозависимых опухолях», — отметила специалист.

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