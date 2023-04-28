Как правильно выбирать мясо для приготовления шашлыка

Как сообщило ведомство в своём Telegram-канале, не стоит выбирать мясо только по внешнему виду. Нужно смотреть на маркировку. В составе полуфабриката не должно быть фосфатов, в противном случае лучше не покупать.

Также важно учитывать сорт мяса: во всех полуфабрикатах, в которых используется мясо ниже первого сорта, будет много сухожилий. К тому же такое мясо менее полезное и не такое вкусное. Кроме того, в нормально подготовленном к продаже шашлыке свинина, соль, уксус, свежий лук и специи — классический состав. Но важно следить и за тем, чтобы под видом охлаждённого мяса не купить размороженное.