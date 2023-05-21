Как «разогнать» мозг на все 100%?Отвечает эксперт, нейробиолог
Доктор философских наук, Научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов ВШЭ, Старший научный сотрудник центра нейроинженерии Duke University Medical Center, Durham рассказал о том, как мы можем улучшить способности нашего разума
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Расширение возможностей мозга — это привлекательная идея, но она не лишена рисков. Мозг работает оптимально, активируя только необходимые нейроны. Попытка «разогнать» мозг до предельной мощности черевата проблемами, таким как эпилепсия. Нейротрансмиттеры, такие как серотонин и дофамин, могут улучшить работу мозга, но их применение сопряжено с негативными эффектами и неизвестными долгосрочными последствиями. Другая технология «разгона» — электрическая стимуляция мозга с помощью электродов представляется эффективной, но она требует дальнейших исследований. Нейроинтерфейсы — новая многообщающая технология, которая даёт возможность человеку взаимодействовать с компьютерами и другими устройствами напрямую через мозг. Они могут быть использованы для улучшения работы мозга, но требуют дальнейших исследований и разработок. Расширение возможностей мозга — сложная задача с рисками, но новые технологии, такие как нейроинтерфейсы, открывают увлекательные перспективы для будущего.
Нейроинтерфейсы — это устройства, подключаемые к мозгу для ввода команд напрямую из мозга. Они уже применяются в медицине для помощи людям с параличом. Но нейроинтерфейсы могут также улучшить работу мозга в целом. Идея состоит в том, чтобы объединить возможности мозга и компьютеров, чтобы человек мог использовать свои естественные способности взаимодействия с информацией. Сегодня основным способом взаимодействия с компьютером является клавиатура, но гораздо эффективнее использовать навыки движения, чувствительность, зрение и слух. Как достичь этого напрямую, пока не ясно, но развитие нейроинтерфейсов может открыть новые возможности для работы мозга и компьютеров вместе.
Вместе с нейроинтерфейсами развивается и искусственный интеллект (ИИ), который имитирует работу мозга. Исследования в области ИИ помогают лучше понять работу мозга. Возможно, в будущем ИИ будет взаимодействовать с людьми через нейроинтерфейсы и станет их помощником. Однако нейроинтерфейсы также представляют опасности. Эксперименты с имплантами в мозгу на животных и людях показали нежелательные эффекты и риски. Прежде чем применять стимуляцию мозга, необходимо тщательно изучить возможные последствия. В области нейроинтерфейсов проводятся новые исследования, которые позволяют расширить функции различных областей мозга. Например, уже сейчас проводятся эксперименты со стимуляцией зрительной коры, которая позволяет испытуемым видеть вспышки света. Также исследуются возможности восстановления слуха и улучшения моторных функций. В будущем нейроинтерфейсы могут позволить людям обрести новые чувства.
Расширение возможностей мозга является сложной задачей с рисками и неизвестностями. Тренировка внимания и фокусировка на задачах, к сожаленю, являются самым надёжным подходом в настоящее время. Однако нейроинтерфейсы предоставляют новые перспективы для будущего. Они уже применяются в медицине и могут быть использованы для улучшения работы мозга. Развитие нейроинтерфейсов требует дальнейших исследований и разработок. Искусственный интеллект также играет важную роль в этой области и может стать помощником человека через нейроинтерфейсы. Вместе с возможностями приходят и опасности, и перед использованием нейроинтерфейсов необходимо тщательно изучить их последствия.
Есть распространенное мнение, что мы «умнее людей прошлого». Якобы у нас больший запас знаний, потому выше IQ, но это не совсем так. Я регулярно читаю нейрофизиологические статьи XIX века и вижу, как много мысли вкладывали ученые в эти статьи. В наше время статья — нечто короткое, максимально беглое изложение и ограниченное обсуждение. Это простой пример, который говорит о том, что в наше время мы мыслим и действуем по-другому. Но это не делает нас умнее людей прошлого.