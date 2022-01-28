Как сделать привычный утренний завтрак полезным

Диетолог утверждает, что при приготовлении бутербродов стоит воспользоваться черным хлебом, а также добавлять побольше овощей. А если вы не любите черный хлеб, то можно заменить его на серый или цельнозерновой, а в качестве источника белков и жиров использовать колбасы или сыр.

По ее словам стоит понимать, что клетчатки должно быть в два раза больше, чем остальных продуктов в бутерброде. Таким образом, надо к условным 100 граммам бутерброда добавлять еще грамм 200 овощей или фруктов, — уточнила эксперт.