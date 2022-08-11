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Как снизить в организме гормон стресса с пользой для здоровья

Гормон важен, но его избыток наносит здоровью вред
Кортизол, или гормон стресса, необходим для многих процессов, протекающих в организме человека. Но его избыток, который возникает из-за постоянных стрессовых ситуаций, может привести к хроническому воспалительному процессу и различным заболеваниям. Для борьбы с этим уровень кортизола нужно нормализовать.
Как снизить в организме гормон стресса с пользой для здоровья

Как это сделать, объяснила врач-диетолог Ольга Лушникова. Она отметила, что повышенный гормон стресса — причина сахарного диабета, сужения сосудов и прогрессирования артериальной гипертензии, снижения способности к обучению, роста раздражительности.

Чтобы снизить уровень кортизола, нужно соблюдать несколько правил. В рацион нужно добавить продукты с углеводами: цельнозерновые крупы, хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы, овощи, фрукты, ягоды, бобовые. На ужин нужна порция сложных углеводов, контролирующих уровень гормона.

Также врач порекомендовала отдать предпочтение утренним занятиям спортом, а вечером заниматься йогой, пилатесом или растяжкой. Кроме того, необходим полноценный сон.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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