Как «удалёнка» влияет на здоровье человека

Дистанционный формат работы усиливает тревожность, которая, в свою очередь, может ускорить профессиональное выгорание, заявила заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга Крушельницкая.

У «удалёнки» есть как преимущества, так и недостатки, подчеркнула специалист. За счет общения через интернет сотрудники могут использовать несколько часов, уходивших на дорогу в офис, для выполнения рабочих задач, а начальники — более оперативно контролировать работу подчиненных. Формат подходит коллективам с натянутыми отношениями между участниками — число возможных конфликтов при «удалёнке» станет меньше, считает психолог.

Вредит дистанционный формат работы семейным людям — им необходимо совмещать заботу о близких с трудовой деятельностью. Кроме того, у работников на «удалёнке» растет чувство неопределённости из-за нехватки обратной связи от руководства, возможности сравнивать себя с коллегами и чувства локтя.

Это ведет к повышенной тревожности, для снижения которой люди перерабатывают, пытаясь доказать свою состоятельность. В перспективе «удаленка» может привести к переутомлению и выгоранию, подчеркивает Крушельницкая. Из-за него снижается не только интерес к работе и коллегам, но и развиваются апатия и проблемы со сном. Усиливаясь, чувство одиночества у «удаленного» работника приводит к депрессии, резюмирует психолог.

Крушельницкая предостерегает работодателей от внедрения систем дистанционного контроля за работой сотрудников — подобные инструменты лишь снизят продуктивность и повысят стресс и желание сменить работу. Оптимальным вариантом психолог видит смешанный формат, где работники трудятся в офисе два-три дня в неделю, получая обратную связь от начальства.