Как узнать, что у вас есть проблемы с алкоголем

И не только у вас

Выпить бокал вина в ресторане? Почему бы и нет. Бутылочку пива после особенно тяжелого рабочего дня? Звучит как план. Но вдруг ваши отношения с алкоголем уже далеко не норма? Издание Eat This! Not That! опросило врачей, чтобы выяснить признаки того, что у вас имеются проблемы с алкоголем.