Как влияет на организм постоянное употребление копчёностей

Эксперт рассказала, что в копчёном мясе, колбасах содержится избыток натрия и жира. Такие продукты необходимо максимально ограничивать в рационе. Даже если человек не ест соль, но будет регулярно употреблять копчёности, то вместо 3-5 граммов соли будет в сутки получать 20-25 граммов.

Также копчёности нельзя есть людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, ожирением, из-за того, что они раздражают и слизистую и задерживают жидкость в организме, поэтому тормозится окисление жира. В итоге это даёт сильную нагрузку на печень, сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, специалист напомнила, что при копчении продукты обрабатываются древесным дымом или химическими добавками. Всё это может спровоцировать онкологию.

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