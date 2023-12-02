Как внешний вид ушей может помочь для определения риска инфаркта

Специалист рассказала, что при высоком и опасном для здоровья и жизни риске развития инфаркта, на мочке уха образуется диагональная складка. В случае обнаружения нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Врач добавила, что в холодное время года естественным образом возрастает риск инфарктов, поэтом нужно следить за тем, чтобы одеваться по погоде, а также отслеживать уровень сахара и холестерина.

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