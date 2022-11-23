Как выбрать самый полезный для здоровья хлеб

По словам врача, самый вредный — хлеб из пшеничной муки высшего сорта. Такой хлеб содержит в основном эндосперм пшеницы, поэтому в нём избыток крахмала. Вместо него лучше покупать хлеб из цельнозерновой муки, сделанной в том числе из зародышей пшеницы и отрубей, содержащих белки, жиры, клетчатку, витамины, минералы и полезные растительные соединения.

Наталья Павлюк отметила, что цельнозерновой хлеб помогает снизить риск диабета II типа, болезней сердца, некоторых видов рака и других патологий. Но у него, как и у белого хлеба, гликемический индекс такой же высокий.

Желающим похудеть следует выбирать хлеб из пророщенного зерна пшеницы — в нём снижено количество углеводов и больше пищевых волокон и полезных веществ.

Но самым полезным является хлеб на закваске, который готовят методом естественной ферментации с помощью дрожжей и бактерий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.