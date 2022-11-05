Как вычислить размер порции еды, чтобы не переедать

Врач посоветовала пользоваться методом ладони. Таким образом можно определить, сколько еды на тарелке. Ладонь человека примерно равна размеру желудка: у женщин — 300–600 миллилитров, а у мужчин — немного больше.

Второй метод — взвешивание порции на кулинарных весах. Если объём белка в порции должен быть равен ладони, то объём сложных углеводов — кулаку.

Мера молочных продуктов — два больших пальца. Фруктов и овощей нужно есть столько, сколько поместится в горсть.

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