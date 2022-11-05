Как вычислить размер порции еды, чтобы не переедать

01:50, 05 ноября 2022
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Как вычислить размер порции еды, чтобы не переедатьРассказала врач
Врач-диетолог Регина Ахуньянова объяснила, как вычислить размер порции еды, чтобы избежать переедания.
Врач посоветовала пользоваться методом ладони. Таким образом можно определить, сколько еды на тарелке. Ладонь человека примерно равна размеру желудка: у женщин — 300–600 миллилитров, а у мужчин — немного больше.
Второй метод — взвешивание порции на кулинарных весах. Если объём белка в порции должен быть равен ладони, то объём сложных углеводов — кулаку.
Мера молочных продуктов — два больших пальца. Фруктов и овощей нужно есть столько, сколько поместится в горсть.
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