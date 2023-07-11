Как заниматься сексом, если вам больше 50 лет

C возрастом у мужчин и женщин меняются привычные сексуальные реакции, отметил врач-сексолог Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

Поэтому паре, отмечает специалист, может потребоваться более длительная прелюдия перед близостью.

Кроме того, советует Гулько, партнерам стоит сместить акцент с проникающего секса на оральный: требуемый мужчине в возрасте для оргазма длительный половой контакт может привести к повреждению слизистой влагалища женщины. Также можно использовать секс-аксессуары и обоюдные мастурбации.

Для того, чтобы женщинам за 50 не потерять интерес к сексу, психолог советует заниматься им чаще и делать упражнения Кегеля для укрепления мышц таза — это поможет увеличить приток крови к влагалищу.