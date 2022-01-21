Как звучит кашель при раке легких

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Как звучит кашель при раке легкихИ другие симптомы этого заболевания
Ежегодно рак легких уносит жизни почти 60 тыс человек, и если заметить тревожные признаки этого заболевания на ранней стадии, у вас будет больше шансов на успешное лечение. Издание Express Daily со ссылкой на врачей, сообщило некоторые из этих признаков.
Одним из наиболее известных симптомов рака легких является постоянный кашель. Однако это может быть связано и с другими заболеваниями. Национальная служба здравоохранения Англии сообщает, что если кашель не проходит через две-три недели, то это может стать причиной для обследования у врача.
Поводом для беспокойства может служить и кашель с кровью. Иногда у людей с раком легких наблюдался кашель, который сопровождался хрипами или хрипящими звуками – сообщает издание.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Express Daily