Как звучит кашель при раке легких

Одним из наиболее известных симптомов рака легких является постоянный кашель. Однако это может быть связано и с другими заболеваниями. Национальная служба здравоохранения Англии сообщает, что если кашель не проходит через две-три недели, то это может стать причиной для обследования у врача.

Поводом для беспокойства может служить и кашель с кровью. Иногда у людей с раком легких наблюдался кашель, который сопровождался хрипами или хрипящими звуками – сообщает издание.

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