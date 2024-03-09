Какао оказался продуктом, помогающим бороться с морщинами

Опубликовано 09 марта 2024, 05:59
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Какао оказался продуктом, помогающим бороться с морщинамиПри условии нормального питания
Учёные выяснили, что натуральный какао-порошок без добавок оказывает мощный омолаживающий эффект.
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Како способствует упругости, большей плотности и увлажнённости кожи лица. Такой эффект достигается за счёт того, что како — мощный антиоксидант. Но, конечно, уход за кожей никто не отменяет.
На фоне регулярного употребления какао необходимо правильно и сбалансированно питаться, и чтобы рацион был разнообразным.
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