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Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 марта 2024, 05:59
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Какао оказался продуктом, помогающим бороться с морщинами

При условии нормального питания
Учёные выяснили, что натуральный какао-порошок без добавок оказывает мощный омолаживающий эффект.
Какао оказался продуктом, помогающим бороться с морщинами

© Ferra.ru

Како способствует упругости, большей плотности и увлажнённости кожи лица. Такой эффект достигается за счёт того, что како — мощный антиоксидант. Но, конечно, уход за кожей никто не отменяет.

На фоне регулярного употребления какао необходимо правильно и сбалансированно питаться, и чтобы рацион был разнообразным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.