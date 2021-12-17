Какая диета усиливает потенцию

Результаты исследования публикует издание Focus. Так, в ходе научной работы специалисты выяснили, что повлиять на потенцию можно посредством определенной диеты.

В рамках эксперимента исследователи привлекли порядка 50 тысяч мужчин. Начиная с 1986 года за добровольцами наблюдали, что и позволило выяснить, что с эректильной дисфункцией встречаются реже те участники, которые питаются в соответствии со средиземноморской диетой. Именно эта выборка мужчин отметила, что в их рационе есть много овощей, рыбы, орехов и бобовых. В то же время, они также отметили, что не едят мясо и трансжиры.

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