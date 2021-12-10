Какая еда ускоряет старение организма

Так, по словам специалистов, старение организма происходит быстрее, если употреблять канцерогенные и обезжиренные продукты. Более того, эти продукты способствуют и уменьшению жизни. Специалисты также отметили, что вредно и переедать.

“Считается, что жирная пища, красное мясо не так полезны для организма, как средиземноморская диета — много овощей, растительного масла и немного красного вина”, — поделился Конев, добавив, что уменьшить вред можно уменьшив порцию.

Он также обратил вниманием, что с возрастом людям необходимо все меньше калоража, в то время как привычка употреблять определенное количество еды остается. Это чревато набором лишнего веса, что, в свою очередь, негативно отражается на здоровье.

“Старение организма могут увеличивать канцерогенные продукты, в которых много свободных радикалов, как например в обработанном мясе и колбасах”, — отметила Рускова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.