Какая категория лекарств может спровоцировать проблемы с потенцией

22:33, 22 ноября 2022
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Какая категория лекарств может спровоцировать проблемы с потенциейОбъяснил доктор Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, препараты какой категории негативно влияют на эректильную дисфункцию.
По его словам, на развитие импотенции влияют лекарства, принимаемые при гипертонии. При этом и само заболевание тоже угнетает потенцию.
Мясников предупредил, что мочегонные препараты и бета-блокаторы — препараты, блокирующие действие адреналина и норадреналина на сердце, также увеличивают риск импотенции.
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