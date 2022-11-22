Фитнес и здоровье
22:33, 22 ноября 2022
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Какая категория лекарств может спровоцировать проблемы с потенцией

Объяснил доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, препараты какой категории негативно влияют на эректильную дисфункцию.

Какая категория лекарств может спровоцировать проблемы с потенцией

По его словам, на развитие импотенции влияют лекарства, принимаемые при гипертонии. При этом и само заболевание тоже угнетает потенцию.

Мясников предупредил, что мочегонные препараты и бета-блокаторы — препараты, блокирующие действие адреналина и норадреналина на сердце, также увеличивают риск импотенции.

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Источник фото:Vmo24.ru
Источник:Мослента
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