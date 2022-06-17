Какая одежда может спровоцировать у вас инсульт

По словам врача, если человеку необходимо надеть галстук летом, в жаркую погоду, то его необходимо тут же снять после завершения дел. Проблема в том, что в жару кровь становится вязкой, повышается риск тромбообразования, что может спровоцировать инфаркт, инсульт. Например, при 30 градусах всерьёз повышается подобный риск.

А если надет галстук, это может даже при слегка пережатых венах привести к резкой склонности к тромбообразованию и создать высокий риск инсульта.

«Если сильно затянуть галстук летом перед важным мероприятием, то это может привести к неприятным последствиям. У человека ухудшится приток артериальной крови к головному мозгу и отток венозной крови из мозга в сердце. Даже если слегка галстуком пережать вены на шее, то это приведёт к переполнению головы кровью. Лицо станет багровым, а внутри может произойти отёк внешней оболочки мозга. Тут будет не только головная боль, тут возможен инсульт», — предупредил Хорошев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.