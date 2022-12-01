Какая пища поможет не мёрзнуть в холодную погоду

Чтобы организму было легче согреваться, врач порекомендовала добавить в рацион сало. По её словам, в холода нужно обращать внимание на продукты, богатые белками и жирами.

Кроме того, в сале содержатся насыщенные жиры, которые организм будет активно использовать сразу же. Также в сале много арахидоновой кислоты, благотворно влияющей на работу нервной системы. Это обеспечивает передачу нервных импульсов и помогает защититься от болезни Альцгеймера.

«Если мы говорим про зиму, про холод, нужно понимать, что лучше всего держит энергетический ресурс жировая ткань. Следует обращать внимание именно на жиры и белки», — подчеркнула Лазуренко.

При этом регулярно сало есть нельзя.

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