Какая поза во время работы за компьютером может сделать одну вашу ногу короче второй

Какая поза во время работы за компьютером может сделать одну вашу ногу короче второйЕсли постоянно сидеть скрестив ноги
По словам врача, сидеть за компьютером нельзя скрестив ноги или закинув их друг на друга. Это может привести к спазмам в тазовых мышцах из-за напряжения, и даже к укорочению одной ноги, если сидеть так постоянно.
Кроме того, врач отметила, что такая поза может привести к варикозу в силу повышения давления в венах ног. Также при скрещивании ног пережимаются нервы, что может привести к нарушению походки.
Тещенкова объяснила, что сидеть за столом необходимо с ногами.согнутыми под углом 90 градусов, стопы должны соприкасаться с полом либо с низкой подставкой.
«Сидеть следует с прямой спиной, а руки прижать по бокам, а не держать на весу. Для кистей в том числе хорошо использование ортопедического коврика для мышки, что позволяет им находиться в более естественном положении», — подытожила эксперт.
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