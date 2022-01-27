Какая специя может решить проблемы с вашим желудком

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Какая специя может решить проблемы с вашим желудкомИ которая продается повсеместно
Нутрициолог Екатерина Муравская объяснила в чем главная польза куркумы, отметив положительные последствия регулярного употребление этой специи.
По словам нутрициолога, куркума уже с древности используется в Азии. Ее считают самым главным средством лечения при любых видах болезней печени.
Муравская напомнила, что куркума — естественный антисептик и антибактериальное средство, который может выступать натуральным детоксикантом печени, к тому же она обладает выраженным антираковым действием.
Если вам этого мало, то врач отметила положительный эффект куркумы на желчный пузырь, а также на процесс пищеварения и стимуляцию работы мозга.
Однако она предупреждает, что специя противопоказана тем, у кого есть аллергия, либо если вы принимаете антидиабетические лекарства.
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Источник: РИА спорт