Какая специя может решить проблемы с вашим желудком

По словам нутрициолога, куркума уже с древности используется в Азии. Ее считают самым главным средством лечения при любых видах болезней печени.

Муравская напомнила, что куркума — естественный антисептик и антибактериальное средство, который может выступать натуральным детоксикантом печени, к тому же она обладает выраженным антираковым действием.

Если вам этого мало, то врач отметила положительный эффект куркумы на желчный пузырь, а также на процесс пищеварения и стимуляцию работы мозга.

Однако она предупреждает, что специя противопоказана тем, у кого есть аллергия, либо если вы принимаете антидиабетические лекарства.

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