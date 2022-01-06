Какая страна дольше всех спит по результатам 2021 года

Большинство людей засыпали примерно в 23:18 вечера и просыпались в 7:03 утра, а финны вновь заняла первое место по времени сна. Они занимали эту позицию в 2018 и 2019 годах, но в прошлом году их сместили бельгийцы. Второе место занимают жители Ирландии, а голландцы и новозеландцы завершают список.

Между тем, пользователи Fitbit прошли около 35 млрд км или 46 трлн шагов. Другие основные данные за период с 1 января 2021 года по 28 декабря 2021 года: Италия стала страной с самой низкой частотой сердечных сокращений в состоянии покоя, а Швейцария - страной с наибольшим количеством минут активного времени.