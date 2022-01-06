Какая страна дольше всех спит по результатам 2021 года

Фитнес и здоровье
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Какая страна дольше всех спит по результатам 2021 годаИ сколько шагов сделали пользователи Fitbit
В течение последних нескольких лет компания Fitbit использовала анонимизированные данные пользователей для публикации глобальной статистики состояния здоровья. Данные за 2021 год показывает, что пользователи Fitbit по всему миру спали 6,5 часов каждую ночь.
Большинство людей засыпали примерно в 23:18 вечера и просыпались в 7:03 утра, а финны вновь заняла первое место по времени сна. Они занимали эту позицию в 2018 и 2019 годах, но в прошлом году их сместили бельгийцы. Второе место занимают жители Ирландии, а голландцы и новозеландцы завершают список.
Между тем, пользователи Fitbit прошли около 35 млрд км или 46 трлн шагов. Другие основные данные за период с 1 января 2021 года по 28 декабря 2021 года: Италия стала страной с самой низкой частотой сердечных сокращений в состоянии покоя, а Швейцария - страной с наибольшим количеством минут активного времени.
Источник: 9To5Google