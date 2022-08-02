Какие 5 продуктов чаще всего едят люди, живущие очень долго

Одним из таковых является фундук. В этом орехе много витаминов Е и В6, фундук укрепляет мозг.

Ещё один из самых популярных продуктов среди долгожителей-рекордсменов — цельнозерновые продукты. Они полезны для кишечника, способствуют нормализации и контролю сахара в крови, нормализуют артериальное давление. Также цельнозерновые продукты полезны при болезнях сердца.

Также долгожители едят бананы: в них содержатся вещества, полезные для укрепления памяти, бананы улучшают пищеварительные процессы и профилактируют онкологию.

Очень популярен среди долгожителей нут. Эти бобовые содержат витамины А, С, Е, К, витамины группы В, фосфор, калий, кальций, железо, магний. Нут ускоряет восстановление клеток и тканей.

И ещё один продукт — чёрная фасоль. А эти бобовые богаты клетчаткой, витаминами А, В2, В3, В6, В9, фолиевой кислотой, кальцием, фосфором, цинком и магнием. Снижают уровень холестерина, улучшают пищеварение и работу кишечника.

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