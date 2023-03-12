Какие болезни могут быть причиной некрасивых ногтей

По словам врача, с возрастом «молодые» ногтевые пластины, отличающиеся розовым тоном и гладкой поверхностью, внешне ухудшаются. Появляются признаки старения: пластины теряют прозрачность, приобретают матовость, на них образуются микротрещины и шероховатости.

Также на красоту и качество ногтей может влиять железодефицитная анемия, которая проявляется тусклостью и расслоением. Кроме того, так могут проявляться аутоимунные заболевания: гнёздная алопеция, атопический дерматит и другие.

К тому же на состояние ногтей могут влиять и бытовые привычки: например, использование бытовых моющих средств без перчаток, неправильный маникюр, хождение без перчаток в холодную погоду, ношение тяжестей, несоблюдение техники безопасности при выполнении той или иной работы.