Какие болезни могут быть причиной некрасивых ногтей

Какие болезни могут быть причиной некрасивых ногтейРассказала дерматолог
Врач-дерматолог Наталия Жовтан рассказала о причинах ухудшения внешнего вида ногтей. На внешнее состояние ногтей могут влиять возраст и некоторые заболевания.
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По словам врача, с возрастом «молодые» ногтевые пластины, отличающиеся розовым тоном и гладкой поверхностью, внешне ухудшаются. Появляются признаки старения: пластины теряют прозрачность, приобретают матовость, на них образуются микротрещины и шероховатости.
Также на красоту и качество ногтей может влиять железодефицитная анемия, которая проявляется тусклостью и расслоением. Кроме того, так могут проявляться аутоимунные заболевания: гнёздная алопеция, атопический дерматит и другие.
К тому же на состояние ногтей могут влиять и бытовые привычки: например, использование бытовых моющих средств без перчаток, неправильный маникюр, хождение без перчаток в холодную погоду, ношение тяжестей, несоблюдение техники безопасности при выполнении той или иной работы.
Неровные ногти могут наблюдаться при аутоиммунных заболеваниях: например, при гнёздной алопеции, атопическом дерматите. В таких случаях на поверхности ногтей могут присутствовать наперстковидные вдавления — это не дырочки, а именно углубления.
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