Какие болезни могут у вас начаться из-за тревоги о здоровье

По её словам, нельзя постоянно переживать о своём здоровье, так как это может привести к нарушению сердечного ритма и спровоцировать инфаркт, и, как следствие, сердечную недостаточность.

Врач подчеркнула, что соматическое состояние человека тесно связано с эмоциональным. Инфаркт может стать следствием разрушения сосудов в силу воздействия адреналина, выделяющегося в стрессовом состоянии.