Фитнес и здоровье
02:15, 11 марта 2023
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Какие болезни могут у вас начаться из-за тревоги о здоровье

Может произойти инфаркт

Кардиолог предупредила о риске инфаркта из-за постоянного беспокойства о здоровье. Врач-кардиолог Анна Кореневич предупредила об опасности постоянного беспокойства о здоровье.

Какие болезни могут у вас начаться из-за тревоги о здоровье

Фото: Unsplash.com

По её словам, нельзя постоянно переживать о своём здоровье, так как это может привести к нарушению сердечного ритма и спровоцировать инфаркт, и, как следствие, сердечную недостаточность.

Врач подчеркнула, что соматическое состояние человека тесно связано с эмоциональным. Инфаркт может стать следствием разрушения сосудов в силу воздействия адреналина, выделяющегося в стрессовом состоянии.

Постоянный страх за здоровье как раз портит здоровье намного быстрее, чем вредная еда и вредные привычки.

Анна Кореневич
Врач-кардиолог

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