Какие болезни могут у вас начаться из-за тревоги о здоровье

Какие болезни могут у вас начаться из-за тревоги о здоровьеМожет произойти инфаркт
Кардиолог предупредила о риске инфаркта из-за постоянного беспокойства о здоровье. Врач-кардиолог Анна Кореневич предупредила об опасности постоянного беспокойства о здоровье.
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По её словам, нельзя постоянно переживать о своём здоровье, так как это может привести к нарушению сердечного ритма и спровоцировать инфаркт, и, как следствие, сердечную недостаточность.
Врач подчеркнула, что соматическое состояние человека тесно связано с эмоциональным. Инфаркт может стать следствием разрушения сосудов в силу воздействия адреналина, выделяющегося в стрессовом состоянии.
Постоянный страх за здоровье как раз портит здоровье намного быстрее, чем вредная еда и вредные привычки.
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