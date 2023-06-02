Какие болезни можно «подцепить» на пляже

По словам специалиста, прибрежный песок — отличная среда обитания для болезнетворных микроорганизмов. В песке на пляжах, особенно «диких», обитают патогенные грибы, глисты, различные бактерии. Вероятность заражения снижается только при сухом и глубоко прогретом песке.

Патогены могут находиться на глубине 5-6 см, поэтому не нужно строить песочные фигуры, зарываться в песок: микробы могут попадать через микротрещины и ранки на коже, через размокшую после купания кожу стоп. Часто заражаются грибковыми инфекциями — микозом или кандидозом.