Какие болезни можно «подцепить» на пляже

Какие болезни можно «подцепить» на пляжеОбъяснил эпидемиолог
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил, какую опасность для здоровья человека могут представлять различные патогены, «живущие» в пляжном песке.
По словам специалиста, прибрежный песок — отличная среда обитания для болезнетворных микроорганизмов. В песке на пляжах, особенно «диких», обитают патогенные грибы, глисты, различные бактерии. Вероятность заражения снижается только при сухом и глубоко прогретом песке.
Патогены могут находиться на глубине 5-6 см, поэтому не нужно строить песочные фигуры, зарываться в песок: микробы могут попадать через микротрещины и ранки на коже, через размокшую после купания кожу стоп. Часто заражаются грибковыми инфекциями — микозом или кандидозом.
В пляжном песке «обитают» простейшие (лямблии, амёбы, трипаносомы), патогенные грибы (возбудители микозов), гельминты (глисты), различные бактерии.
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