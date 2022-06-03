Какие болезни помогает излечить черешня

В черешне содержится много калия — важного для обменных процессов вещества, а также для баланса жидкости. В избытке содержится железо, что помогает справиться с анемией.

Черешня полезна для профилактики болезней мочеполовой системы — ягода способствует выведению токсинов из мочеполовых каналов. Кроме того, черешня благотворно влияет на пищеварение и обладает лёгким слабительным эффектом, подавляет появление в организме раковых клеток.

Также в черешне много витамина В, благодаря которому можно вылечить сильный кашель, подавить симптомы астмы и убрать одышку.

При этом черешня опасна для диабетиков при чрезмерном потреблении — может вызвать приступ. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно осторожно употреблять ягоду, потому что в черешне повышенная кислотность.

Здоровому человеку в день рекомендуется есть не более 300 граммов.

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