Фитнес и здоровье
01:53, 03 декабря 2022
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Какие болезни появляются у людей, которые часто нервничают

Может развиться синдром «разбитого сердца»

Врач высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, кардиолог Айдар Шарафеев ответил на вопрос, правда ли, что от горя сердце может не выдержать.

Какие болезни появляются у людей, которые часто нервничают

Фото: Mcgill.ca

Врач ответил утвердительно и объяснил, что синдром «разбитого сердца», или Кардиомиопатия Такацубо — состояние, при котором изменяется форма сердца. Это приступ, по симптоматике напоминающий инфаркт, — человек может испытывать такие же боли.

Причины «разбитого сердца» неизвестны, но выделяют две теории. Первая теория говорит, что на фоне сильного стресса происходит выраженный спазм артерий сердца. Вторая теория: в основе заболевания лежит нарушение функции мелких сосудов сердца.

Так или иначе, но при приступе кардиомиопатии меняется форма сердца: в верхушке сердце расширяется, возникает несокращающийся и неработающий участок. При этом у основания сердце сужается.

Кардиолог отметил, что приступ кардиомиопатии может привести к смерти, но в ряде случаев всё нормализуется и сердце возвращается к привычной форме. По словам Шарафеева, синдром «разбитого сердца» чаще встречается в зимнее время.

«Правда. На фоне очень тяжёлого переживания или острого стресса может развиться синдром «разбитого сердца», или Кардиомиопатия Такацубо. В верхушке сердца происходит его расширение и возникает участок, который не сокращается и не работает. Сердце меняет привычную форму, расширяется на верхушке и сужается у основания подобно бутылочному горлышку», — объяснил врач.

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