Какие болезни появляются у людей, которые часто нервничают

Врач ответил утвердительно и объяснил, что синдром «разбитого сердца», или Кардиомиопатия Такацубо — состояние, при котором изменяется форма сердца. Это приступ, по симптоматике напоминающий инфаркт, — человек может испытывать такие же боли.

Причины «разбитого сердца» неизвестны, но выделяют две теории. Первая теория говорит, что на фоне сильного стресса происходит выраженный спазм артерий сердца. Вторая теория: в основе заболевания лежит нарушение функции мелких сосудов сердца.

Так или иначе, но при приступе кардиомиопатии меняется форма сердца: в верхушке сердце расширяется, возникает несокращающийся и неработающий участок. При этом у основания сердце сужается.

Кардиолог отметил, что приступ кардиомиопатии может привести к смерти, но в ряде случаев всё нормализуется и сердце возвращается к привычной форме. По словам Шарафеева, синдром «разбитого сердца» чаще встречается в зимнее время.

«Правда. На фоне очень тяжёлого переживания или острого стресса может развиться синдром «разбитого сердца», или Кардиомиопатия Такацубо. В верхушке сердца происходит его расширение и возникает участок, который не сокращается и не работает. Сердце меняет привычную форму, расширяется на верхушке и сужается у основания подобно бутылочному горлышку», — объяснил врач.

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