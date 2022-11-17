Какие болезни появляются у людей от холода, помимо гриппа и ОРВИ

Какие болезни появляются у людей от холода, помимо гриппа и ОРВИНапример, холодовая аллергия
Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, какие заболевания можно спровоцировать переохлаждением организма.
По словам врача, особой формой реакции организма на холод может быть холодовая аллергия, или холодовая крапивница. Проявляется в виде зудящих высыпаний, красных пятен как реакция на локальное или общее охлаждение тела. На фоне этого заболевания часто возникают слабость и нервозность.
Хомяков также предупредил, что при переохлаждении возрастает риск заболевания ОРВИ: снижается уровень защиты слизистых оболочек, местный иммунитет. При этом врач порекомендовал сохранять в холодную погоду физическую активность, но важно подобрать правильную одежду.
Кроме того, по словам специалиста, переохлаждение может вызвать и другие болезни. «Холод может вызывать головную боль, воспаление среднего уха, пневмонию, спровоцировать выпадение волос, цистит, простатит, воспаление придатков матки у женщин», — предупредил Хомяков.
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