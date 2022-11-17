Какие болезни появляются у людей от холода, помимо гриппа и ОРВИ

По словам врача, особой формой реакции организма на холод может быть холодовая аллергия, или холодовая крапивница. Проявляется в виде зудящих высыпаний, красных пятен как реакция на локальное или общее охлаждение тела. На фоне этого заболевания часто возникают слабость и нервозность.

Хомяков также предупредил, что при переохлаждении возрастает риск заболевания ОРВИ: снижается уровень защиты слизистых оболочек, местный иммунитет. При этом врач порекомендовал сохранять в холодную погоду физическую активность, но важно подобрать правильную одежду.

Кроме того, по словам специалиста, переохлаждение может вызвать и другие болезни. «Холод может вызывать головную боль, воспаление среднего уха, пневмонию, спровоцировать выпадение волос, цистит, простатит, воспаление придатков матки у женщин», — предупредил Хомяков.

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