Какие болезни вызывает частое питьё шампанского

Какие болезни вызывает частое питьё шампанскогоМожно серьёзно испортить зубы
Нарколог предупредил, что частое употребление шампанского может привести к болезням зубов. Врач-нарколог Валентин Скрябин предупредил о вреде для здоровья зубов и риске набора лишнего веса из-за регулярного употребления шампанского.
Фото: Flywithwine.com
Шампанское вредит зубной эмали в силу своего состава и углекислого газа. А поскольку это газированный алкогольный напиток, то опьянение наступает быстрее, чем при употреблении вина.
Также шампанское тормозит обменные процессы в организме, в силу чего человек, который пьёт его слишком часто, может быстро набрать избыточную массу тела. По словам нарколога, при употреблении алкоголя организм замедляет расщепление углеводов и жиров для получения энергии и начинает метаболизировать алкоголь, поэтому растёт вес.
Шампанское действительно опьяняет быстрее, чем обычное белое или красное вино. Ученые предполагают, что это происходит из-за углекислого газа, содержащегося в пузырьках, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике. Кстати, углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может также повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов.
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