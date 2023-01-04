Какие болезни вызывает частое питьё шампанского

Шампанское вредит зубной эмали в силу своего состава и углекислого газа. А поскольку это газированный алкогольный напиток, то опьянение наступает быстрее, чем при употреблении вина.

Также шампанское тормозит обменные процессы в организме, в силу чего человек, который пьёт его слишком часто, может быстро набрать избыточную массу тела. По словам нарколога, при употреблении алкоголя организм замедляет расщепление углеводов и жиров для получения энергии и начинает метаболизировать алкоголь, поэтому растёт вес.