Какие части курицы могут спровоцировать рак, если есть их постоянно

Как отмечается, самыми вредными для здоровья являются шея, кишки, лапы и гузка: бульон или другие блюда из этих частей курицы могут спровоцировать рак.

Есть шею не рекомендуется в силу того, что на ней располагаются лимфатические железы, в которых содержится много токсинов и бактерий. Поэтому регулярное употребление куриной шеи может повысить риск появления и развития онкологии.

В кишках, кроме колоний различных бактерий, к встрече с которыми может быть не готов человеческий организм, могут оставаться и остатки пищи, и эти фрагменты может быть невозможно удалить полностью. Также потребление куриных кишок в избытке приведёт к росту содержания жира в крови, что также может стать причиной онкологии.

В лапах курицы скапливается большое количество жира и гормонов. Если есть их часто, можно получить ожирение и нарушение гормонального баланса. Со всеми последствиями.

В гузке курицы тоже много жира, а также патогенов и токсинов, попадание которых в организм скажется на нем весьма негативно.

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