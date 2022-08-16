Какие два симптома помогут понять, больны ли вы туберкулёзом

По словам врача, нередко люди болеют туберкулёзом, но не ощущают симптомов. Часто бывают вялость, плохое самочувствие, отсутствие аппетита и снижение веса. Но если к этому добавляется кашель, нужно обратиться к врачу.

При внелёгочном туберкулёзе, кроме кашля, развивается одышка, появляется боль в груди. Также появляются сильная усталость, сонливость, потеря аппетита, лихорадка, обильный холодный пот и потеря веса. Важно обращать внимание на всю симптоматику, так как туберкулёз — опасная болезнь.

«Кашель — самый распространённый симптом туберкулёза. Его часто не берут во внимание, списывая всё на курение, простуду или другие заболевания. Мокрота зелёного или жёлтого цвета может появляться по утрам. С развитием болезни могут обнаруживаться небольшие сгустки крови. Ещё одним симптомом болезни может быть холодный ночной пот. Человек просыпается ночью настолько вспотевшим, что ему приходится переодеваться или менять постельное бельё. Температуры при этом может и не быть», — предупредил Дубинин.

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