Какие компоты вредны людям с болезнями желудка

Врач рассказала, что компоты, приготовленные из ягод, могут вызвать диарею, колики и вздутие из-за содержащихся в ягодах агрессивных органических кислот. Компоты из красной смородины, вишни, крыжовника, ежевики, клюквы противопоказаны людям с гастритом, колитом или язвой, а также дисфункцией печени.

При этом класть ягоды и фрукты следует в кипящую воду, чтобы сохранить максимум полезных веществ. Врач посоветовала класть в компот как можно меньше сахара.

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