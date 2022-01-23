Какие минимальные меры профилактики помогут избежать инсульта

Фитнес и здоровье
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Какие минимальные меры профилактики помогут избежать инсультаДаже если вы чувствуете себя прекрасно
Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева назвала определенные меры профилактики, чтобы вы были готовы к инсульту. Она объясняет это тем, что по нему можно предвидеть скорые проблемы с кровообращением мозга.
По словам Сергеевой, высокое артериальное давление является главной причиной инсульта. При этом не так важно, чувствует ли человек повышение этого давления или нет.
В качестве профилактики, она советует измерять давление пару раз в год после 40 лет жизни, даже если вы чувствуете себя прекрасно. При давлении выше 140/90 стоит обратиться к врачу, заявила кардиолог.
Очень частая ошибка — самостоятельная отмена препаратов. Если на фоне терапии давление не повышается, то это как раз показывает, что препараты работают хорошо, а при их отмене давление вновь начнет повышаться
Дарья Сергеева
Врач-кардиолог
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Источник: Прайм