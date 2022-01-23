Фитнес и здоровье
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Какие минимальные меры профилактики помогут избежать инсульта

Даже если вы чувствуете себя прекрасно
Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева назвала определенные меры профилактики, чтобы вы были готовы к инсульту. Она объясняет это тем, что по нему можно предвидеть скорые проблемы с кровообращением мозга.
Какие минимальные меры профилактики помогут избежать инсульта

По словам Сергеевой, высокое артериальное давление является главной причиной инсульта. При этом не так важно, чувствует ли человек повышение этого давления или нет.

В качестве профилактики, она советует измерять давление пару раз в год после 40 лет жизни, даже если вы чувствуете себя прекрасно. При давлении выше 140/90 стоит обратиться к врачу, заявила кардиолог.

Очень частая ошибка — самостоятельная отмена препаратов. Если на фоне терапии давление не повышается, то это как раз показывает, что препараты работают хорошо, а при их отмене давление вновь начнет повышаться

Дарья Сергеева
Врач-кардиолог

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Источник: Прайм
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