Какие минимальные меры профилактики помогут избежать инсульта

По словам Сергеевой, высокое артериальное давление является главной причиной инсульта. При этом не так важно, чувствует ли человек повышение этого давления или нет.

В качестве профилактики, она советует измерять давление пару раз в год после 40 лет жизни, даже если вы чувствуете себя прекрасно. При давлении выше 140/90 стоит обратиться к врачу, заявила кардиолог.