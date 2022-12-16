Какие молочные продукты вредят здоровью

04:10, 16 декабря 2022
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Какие молочные продукты вредят здоровьюДиетолог напомнил, какие молочные продукты наиболее вредны
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие молочные продукты наиболее вредны для организма.
Фото: Homesteadersofamerica.com
По словам врача, это сыр и сливочное масло. Сыр может вызвать мигрень — в нём содержится вещество тирамин, провоцирующее головную боль. К тому же в сырах, как правило, много соли, что может привести к проблемам у людей, страдающих гипертонией.
Кроме того, сыр и сливочное масло опасны для людей с ожирением, потому что это очень жирные продукты.
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