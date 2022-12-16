Какие молочные продукты вредят здоровью

По словам врача, это сыр и сливочное масло. Сыр может вызвать мигрень — в нём содержится вещество тирамин, провоцирующее головную боль. К тому же в сырах, как правило, много соли, что может привести к проблемам у людей, страдающих гипертонией.

Кроме того, сыр и сливочное масло опасны для людей с ожирением, потому что это очень жирные продукты.

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