Какие напитки нужно пить для защиты организма от тромбов

Ореховое молоко — напиток из воды и измельчённых орехов разных сортов. Этот напиток насыщен растительными жирными кислотами омега-3 и витамином E, которые снижают вязкость крови.

Вода с мёдом в избытке содержит салицилаты — природный аспирин. Эти вещества эффективно разжижают кровь.

Вода с лимоном тоже подходит для этих целей. Этот напиток воздействует на различные жиры, содержащиеся в крови человека, которые формируют комочки и оседают на стенках сосудов, усиливая вязкость крови. Кислота лимона расщепляет эти жиры на мелкие фракции и повышает вязкость.

Также врач рассказала и о воде на чесноке. Такой настой тоже способствует разжижению крови.

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