Какие напитки опасны для сердечно-сосудистой системы пожилых людей

Врач рассказал, что алкоголь — один из самых опасных видов напитков для людей в возрасте. Алкоголь ускоряет работу сердца, из-за чего ему требуется больше кислорода, и если сердце поражено атеросклерозом, что часто наблюдается у возрастных людей, то можно спровоцировать инфаркт.

По словам Гинзбурга, людям в возрасте спиртное следует заменить на зелёный чай, богатый веществами, замедляющими старение.

Также врач порекомендовал пожилым употреблять морсы, но без содержания сахара. Сахаросодержащие напитки — второй вид напитков, опасных для здоровья пожилых людей.

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