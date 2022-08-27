Какие напитки опасны для сердечно-сосудистой системы пожилых людей

Сегодня в 01:27
1 мин.
Какие напитки опасны для сердечно-сосудистой системы пожилых людейОбъяснил врач
Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал о двух видах напитков, наиболее опасных для здоровья пожилых людей.
Врач рассказал, что алкоголь — один из самых опасных видов напитков для людей в возрасте. Алкоголь ускоряет работу сердца, из-за чего ему требуется больше кислорода, и если сердце поражено атеросклерозом, что часто наблюдается у возрастных людей, то можно спровоцировать инфаркт.
По словам Гинзбурга, людям в возрасте спиртное следует заменить на зелёный чай, богатый веществами, замедляющими старение.
Также врач порекомендовал пожилым употреблять морсы, но без содержания сахара. Сахаросодержащие напитки — второй вид напитков, опасных для здоровья пожилых людей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.