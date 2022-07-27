Какие напитки разжижают кровь

По её словам, в первую очередь для разжижения крови и профилактики тромбообразования нужно пить достаточное количество воды. Вода является хорошей активностью всех жидкостных структур, хорошим лимфодренажём и естественной детоксикацией организма. Суточная норма потребления воды — 3 мл на 1 кг веса.

Для разжижения крови, особенно в возрасте от 50 лет, полезен гранатовый сок. В нём содержатся витамины Р и В. К тому же этот сок полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Не менее полезным является и свекольный сок. Он выводит из организма соли тяжёлых металлов и оптимизирует липидный состав крови.

Также для крови полезны настои из чёрной смородины или рябины. В этих ягодах много витаминов С и Р, улучшающих текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживающих её здоровье.

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