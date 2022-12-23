Какие новогодние развлечения являются самыми опасными для человека

Он отметил, что сейчас часто травмы получают при катании на «ватрушках» — плоских, круглой формы приспособлениях для катания по снегу или льду, для скатывания по склону. Нередко ситуация отягощается употреблением алкоголя.

В новогодние вечера нередко встречаются травмы криминального и дорожно-транспортного характера: когда люди катаются на «ватрушках», выкатываясь на проезжую часть или привязываясь к машине.

Не так часто, но всё же встречаются взрывные травмы, в основном ожоги. Их получают из-за использования пиротехники. Причём здесь свою роль тоже играет алкоголь.