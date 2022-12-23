Какие новогодние развлечения являются самыми опасными для человека

Какие новогодние развлечения являются самыми опасными для человекаОбъяснил травматолог
Травматолог назвал «ватрушки» и пиротехнику самыми опасными новогодними развлечениями. Врач-травматолог Дмитрий Лобко рассказал, какие новогодние развлечения — самые опасные для человека.
Фото: Gtrkkursk.ru
Он отметил, что сейчас часто травмы получают при катании на «ватрушках» — плоских, круглой формы приспособлениях для катания по снегу или льду, для скатывания по склону. Нередко ситуация отягощается употреблением алкоголя.
В новогодние вечера нередко встречаются травмы криминального и дорожно-транспортного характера: когда люди катаются на «ватрушках», выкатываясь на проезжую часть или привязываясь к машине.
Не так часто, но всё же встречаются взрывные травмы, в основном ожоги. Их получают из-за использования пиротехники. Причём здесь свою роль тоже играет алкоголь.
«Ватрушки», батуты, качели часто являются источниками травматизации. Это травмы не самые тривиальные, но потом долго заставляют на себя обращать внимание. В последние несколько лет можно выделить и опасность «ватрушек». Тут, с одной стороны, влияет накатистоть, с другой стороны, «мягкость снаряда» играет злую шутку, ну и поза не очень физиологичная.
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