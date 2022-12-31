Какие новогодние закуски — самые лёгкие для организма

Какие новогодние закуски — самые лёгкие для организмаДиетолог назвала блюда и поделилась рецептами
Врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала о самых лёгких новогодних закусках. И поделилась рецептами их приготовления.
Фото: Delovkusa.ru
Рейтинг возглавили шампиньоны под сыром, канапе из креветок, а также ассорти из запечённых овощей и отварные кальмары.
Эти блюда легко и быстро усваиваются.
Врач рассказала, как их готовить.
Для приготовления этой закуски нужно взять шампиньоны среднего размера, помыть их м в предварительно разогретой духовке (до 220 градусов) запечь на 3–5 минут. Готовые грибы можно немного посыпать сыром.
Канапе с креветками готовится следующим образом: нужны креветка, кусочек огурца и помидор черри, которые нанизываются на красивые шпажки.
Специалист также рассказала, как приготовить ассорти из запечённых овощей.
Для приготовления этой закуски нужно запечь в духовке овощи, затем выложить их на тарелке в несколько слоев и посыпать зеленью. К примеру, это может быть ассорти из запечённых баклажанов и кабачков.
Не менее полезная новогодняя закуска — фаршированные отварные кальмары. Для приготовления блюда нужно варить тушку 2 минуты, не прорезая. Далее кальмар нужно отчистить от внутренностей и наполнить его, например шампиньонами, обжаренными с луком и скрепить зубочисткой. Также закуску можно посыпать сыром.
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