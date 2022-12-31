Фитнес и здоровье
00:48, 31 декабря 2022
1 мин.

Какие новогодние закуски — самые лёгкие для организма

Диетолог назвала блюда и поделилась рецептами

Врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала о самых лёгких новогодних закусках. И поделилась рецептами их приготовления.

Какие новогодние закуски — самые лёгкие для организма

Фото: Delovkusa.ru

Рейтинг возглавили шампиньоны под сыром, канапе из креветок, а также ассорти из запечённых овощей и отварные кальмары.

Эти блюда легко и быстро усваиваются.

Врач рассказала, как их готовить.

Для приготовления этой закуски нужно взять шампиньоны среднего размера, помыть их м в предварительно разогретой духовке (до 220 градусов) запечь на 3–5 минут. Готовые грибы можно немного посыпать сыром.

Шампиньоны под сыром

Канапе с креветками готовится следующим образом: нужны креветка, кусочек огурца и помидор черри, которые нанизываются на красивые шпажки.

Специалист также рассказала, как приготовить ассорти из запечённых овощей.

Для приготовления этой закуски нужно запечь в духовке овощи, затем выложить их на тарелке в несколько слоев и посыпать зеленью. К примеру, это может быть ассорти из запечённых баклажанов и кабачков.

Ассорти из запечённых баклажанов и кабачков

Не менее полезная новогодняя закуска — фаршированные отварные кальмары. Для приготовления блюда нужно варить тушку 2 минуты, не прорезая. Далее кальмар нужно отчистить от внутренностей и наполнить его, например шампиньонами, обжаренными с луком и скрепить зубочисткой. Также закуску можно посыпать сыром.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров