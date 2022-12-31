Какие новогодние закуски — самые лёгкие для организма

Не менее полезная новогодняя закуска — фаршированные отварные кальмары. Для приготовления блюда нужно варить тушку 2 минуты, не прорезая. Далее кальмар нужно отчистить от внутренностей и наполнить его, например шампиньонами, обжаренными с луком и скрепить зубочисткой. Также закуску можно посыпать сыром.

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