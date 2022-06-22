Какие овощи могут привести к раку пищевода

Специалист отметил, что речь идёт о плоскоклеточном раке. Также Воробьев сослался на материалы, в которых говорится о том, что маринованные овощи увеличивают риск развития рака пищевода в 2 раза.

Не менее важны и исследования канцерогенности таких продуктов. При исследовании на грызунах выяснилось, что экстракты маринованных овощей крайне негативно влияют на пищевод, вызывая гиперплазию и дисплазию в эпителии, что и привходит к раку.

«Объединённые результаты исследований предполагают двукратное увеличение риска рака из-за маринованных овощей», — подчерул Воробьев.

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