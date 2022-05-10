Какие овощи вредны для здоровья женщин

Специалист рассказала, что женщинам нельзя регулярно и в большом количестве есть овощи семейства крестоцветных. Это брокколи, кочанная капуста, хрен, редька, репа, редис и другие овощи. Они негативно влияют на выработку гормонов щитовидной железы, вызывая такое заболевание, как гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидной железы.

Также врач предупредила и об опасности для женщин сои. Продукт стимулирует выработку женского полового гормона эстрогена, но подавляет выработку гормонов щитовидной железы.

При этом Соломатина рассказала, что появиться такая проблема у женщин может только при регулярном и избыточном употреблении таких овощей. При нормальном и размеренном рационе это невозможно.

«В этот список входит достаточное количество овощей. Это брокколи, кочанная капуста, репа, редька, хрен, листовая горчица, редис, кресс-салат. Полный список можно найти в интернете. Дело в том, что эти продукты содержат изотиоцианаты, которые подавляют выработку гормонов и обостряют гипотиреоз — заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы», — объяснила врач.

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