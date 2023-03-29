Какие «подручные» продукты помогут справиться с дефицитом витамина С

Врач объяснила, что в цитрусовых всего около 50 мг витамина С на 100 г продукта, «в то время как, например, в болгарском перце его содержание составляет 200 мг на 100 г». И кроме него, в вишне, облепихе, смородине, клубнике. К таким продуктам относится и петрушка.

При этом витамин С не синтезируется в организме сам по себе, а поступает только с растительной пищей. Поэтому готовить её нужно правильно. По словам Жарковой, при чистке овощей и фруктов нужно оставить слой кожицы, потому что там содержатся аскорбиновая кислота и клетчатка. Варить овощи следует целиком, а не порезанными.

При приготовлении компотов из замороженных фруктов и ягод, класть эти продукты нужно в кипящую воду без разморозки.