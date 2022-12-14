Какие популярные продукты могут привести к облысению

Специалисты рассказали, что бесконтрольное употребление кондитерских изделий, фастфуда, чипсов, газировки провоцирует выпадение волос. В чипсах — избыток жира, что, кроме облысения, может привести к болезням сердца. Сахар напрямую влияет на состояние кожи головы и волос. Может вызвать не только облысение, но и перхоть.

Эксперты порекомендовали перейти на продукты с натуральным заменителем сахара — стевией. Это лучшее, что можно сделать для профилактики облысения.

Также к продуктам, негативно влияющим на здоровье волос, относят и суши. Но это суши с рыбой, которая содержит органическую ртуть. Например, это рыба-меч.

«Основная причина в том, что ртуть вступает в реакцию с цинком в нашем организме. Цинк — это металл, который способствует росту волос, а ртуть влияет на этот процесс, поэтому мы рекомендуем не есть эту рыбу», — пояснили специалисты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.